Nog even opschudding in het absolute slot van Gent-Wevelgem bij de vrouwen. Marlen Reusser lijkt op weg naar de overwinning, maar brengt nog even spanning door verkeerd te rijden. Ze mist haar bocht en verlaat zo het parcours. Gelukkig voor de Zwitserse draait ze snel om en knalt zo alsnog naar de zege.