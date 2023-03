De sterren voor Gent-Wevelgem: Belgisch onderonsje, geen sterren voor titelverdediger

***

Een trede lager staat oud-winnaar Mads Pedersen. In de E3 was hij in de finale niet meer in de eerste groepjes te bespeuren. Maar dat was vorig jaar ook het geval en toen parkeerde hij zich 2 dagen later in de top 10 van Gent-Wevelgem.

Als Wout van Aert liever een ploegmaat dan zichzelf ziet winnen, is Christophe Laporte volgens onze jury de beste optie. De Fransman greep vorig jaar in Wevelgem net naast een eerste zege in een klassieker.

Na een kanonstart is het Lotto-goudklompje Arnaud De Lie wat van de voorposten verdwenen. Staat hij in Flanders Fields weer op?