Aanvoerder Aster Vranckx over het EK voor beloften, Milan en Zlatan: "We starten om te winnen"

Alle ogen zijn vanavond gericht op Stockholm. Maar 3.500 kilometer zuidelijker, in het Spaanse Pinatar, wordt in alle rust aan een ander boeiend hoofdstuk van ons voetbal geschreven.

De Belgische beloften stomen zich namelijk klaar voor het EK beloften van komende zomer. Zonder promovendi Romeo Lavia en Johan Bakayoko, maar wel met een pak andere boeiende namen.

Onder hen ook Aster Vranckx.

Bij AC Milan moet de middenvelder geduldig wachten op kansen, maar bij onze U21 is Vranckx een steunpilaar en - ondanks zijn 20 jaar - zelfs aanvoerder.

"Het EK is dan ook heel belangrijk voor mij", vertelt hij. "Voor iedereen in onze groep, trouwens. We beseffen dat er geen volgende kans meer komt. We moeten het nú doen als we naar de Olympische Spelen willen."

Volgens Vranckx zijn alle ingrediënten daarvoor aanwezig. "Want onze groep vindt elkaar uitstekend op het veld. Ook de mentaliteit is top. Iedereen wil werken en winnen - dat voel je zelfs tijdens wedstrijdjes op training. Dat heb je nodig om ver te geraken in een toernooi."



Als het van Vranckx afhangt, is dat zelfs all the way komende zomer in Roemenië en Georgië.

"We gaan om te winnen", klinkt het zonder verpinken. "Dat ik de lat hoog leg? Je hebt een slechte mentaliteit als je lager zou mikken. We hebben de kwaliteiten om Europees kampioen te worden"