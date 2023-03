Waarom Van Aert en co hun loopschoenen aantrekken na een koers: "Vroeger was lopen des duivels"

Waarom liep Boonen zo graag? "Na het lopen had ik het gevoel dat mijn lichaam weer goed stond. Dus ik begrijp maar al te goed dat Wout daags na Milaan-Sanremo is gaan lopen."

"Vroeger werd lopen des duivels aanzien. We mochten als renner absoluut niet gaan lopen", vertelt Tom Boonen in Wielerclub Wattage .

Maar is lopen wel goed voor wielrenners?

Daags na zijn 3e plek in Milaan-Sanremo liep Wout van Aert 10 kilometer in 45 minuten.

3 redenen waarom lopen goed is voor wielrenners

1) tegengaan van botontkalking

Sportarts Tom Teulingkx pleit er al lang voor dat wielrenners op jeugdige leeftijd gaan lopen.

Waarom? "Omdat wielrennen een sport is waarbij je je gewrichten niet belast. Daardoor maken renners meer kans om osteoporose (botontkalking) te krijgen."

"Bovendien verhuizen renners van de fiets naar de zetel omdat ze hun benen zoveel mogelijk rust willen gunnen. Ze wandelen dus amper."





Af en toe lopen is dus de ideale remedie om botontkalking tegen te gaan. "Want lopen is wel een gewrichtsbelastende sport."