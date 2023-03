New York Knicks-legende en "ultieme teamspeler" Willis Reed is overleden

Willis Reed werd geboren in Louisiana, maar hij verhuisde naar New York toen de Knicks hem in de draft van 1964 inlijfden. Hij zou er uiteindelijk tot het einde van zijn carrière in 1974 blijven.

Reed won de titel met de Knicks in 1970 en 1973. Vooral de titel van 1970 - toen hij werd verkozen tot MVP - vestigde zijn faam en legende.



De beslissing tegen de LA Lakers viel in de 7e en laatste wedstrijd. Het was hoogst onzeker, bijna uitgesloten, dat de blessuregevoelige Reed zou kunnen spelen. Toen hij toch uit de tunnel van Madison Square Garden tevoorschijn kwam, kregen zijn ploegmaats zo'n boost dat ze zelfs met een Reed op halve kracht alsnog wonnen.

"Willis Reed was de ultieme teamspeler", zegt NBA-baas Adam Silver in een statement. "Hij speelde het spelletje met een bewonderenswaardige passie en overtuiging. Zijn inspirerende comeback in de finale van 1970 blijft een van de meest iconische momenten uit de sportgeschiedenis."



In 1982 - 8 jaar na het einde van zijn carrière - werd Reed toegevoegd aan de Hall of Fame. Hij werd ter ere van het 50-jarige jubileum van de NBA in 1996 opgenomen in de top 50 van de NBA en 25 jaar later, in 2021, ook in de top 75.