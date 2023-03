Boze buurman rijdt met scooter veld op tijdens Nederlandse amateurmatch: "Paarden schrokken van vuurwerk"

Tegenover RTV Drenthe deed de man in kwestie zijn versie van de feiten: "Mijn dochter is eerder van een paard gevallen, waarbij een traumahelikopter op de plek van het ongeluk moest komen. Omdat de paarden nu schrokken van het vuurwerk, kwamen bij mij de emoties omhoog."

Bij de kelderkraker tussen Veenhuizen en Vitesse ‘63 reed er immers plots een man met een scooter het veld op. Wat bleek: de man was boos omdat zijn paarden op hol waren geslagen door afgestoken vuurwerk voor de wedstrijd.

Zo won Feyenoord voor het eerst sinds 2005 de Klassieker in Amsterdam. Daarnaast was er alweer een geval van hooliganisme toen een "fan" van Groningen zijn eigen speler een klap verkocht.

Veelbewogen weekend in het Nederlandse voetbal.

Fakkels

"Normaal gebruiken onze fans fakkels in de kleuren van de club, die geven geen lawaai. Nu konden ze die niet krijgen en toen hebben ze hier voor gekozen."

"Het was een goedbedoelde sfeeractie en nooit de bedoeling om mensen boos te maken, laat staan dieren bang te maken", zegt voorzitter Kees van de Leest bij RTV Drenthe.

Met de gekende gevolgen. Voorzitter Van de Leest, die benadrukt dat er nog contact zal opgenomen worden met de man, betreurt de hele zaak.

"Persoonlijk had ik liever gezien dat hij naar mij was toegekomen. Achteraf zal hij ook balen dat hij dit heeft gedaan. Ik ken deze meneer al jaren, ook van vroeger, en deze situatie wil je niet. Het levert misschien een leuk filmpje op, maar voor de meneer en de vereniging is het een verlies."

Het vuurwerk had overigens allerminst effect, want Veenhuizen verloor met 1-3.