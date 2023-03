Vanhaezebrouck trekt zich na loting op aan volleybalclub Roeselare: "Dat was ook onmogelijk"

"Met West Ham United hebben we de moeilijkste van de resterende ploegen geloot", meent Hein Vanhaezebrouck. "Het is een echt powerteam."

"Maar in voetbal is alles mogelijk. Ik heb met veel plezier naar Roeselare gekeken dat zich heeft geplaatst voor de finale van de CEV Cup volleybal. Tegen Piacenza was het voor hen ook zogezegd onmogelijk. En toch hebben ze het gedaan. Waarom zou een kleine voetbalclub zoals wij dat ook niet kunnen?"

Vanhaezebrouck keek wel wat jaloers naar Union, die zowel voor hun kwartfinale en een mogelijke halve finale (in de Europa League) eerst een uitmatch spelen. "Ik geloof er zelfs in dat ze de finale kunnen halen."

"Toen ik die loting zag, dacht ik al: zoveel geluk zullen wij wel niet hebben. En inderdaad, we spelen eerst thuis tegen West Ham en mochten we de halve finales halen, dan hebben we opnieuw eerst een thuismatch."

Maar Vanhaezebrouck kan er wel een positieve draai aan geven. "Als je zelf zo'n slechte grasmat hebt, dan zijn de spelers misschien blij dat ze buitenshuis eens op een goed veld kunnen spelen, zoals we ook zagen tegen Basaksehir."