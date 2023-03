Na glucosemeter wacht al nieuwe revolutie in de koers: "Realtime lactaatmeter wordt echte gamechanger"

Wielerclub Wattage

Geen Tom Boonen in de derde aflevering van Wielerclub Wattage. Hij is na de rel over Colnago naar veiliger oorden gevlucht. Mark Uytterhoeven is zijn vervanger en zorgt samen met Ruben Van Gucht, Jan Bakelants en Dirk De Wolf voor meer nieuwe inzichten (lactaat is beter dan glucose, Van Aert en Pogacar rijden weg op de Cipressa en Merlier wint het WK niet) én straffe verhalen (Bakelants is een mecanicien, Uytterhoeven een superdaler en De Wolf dan toch geen trainingsbeest).