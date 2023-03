Verdriet na de vreugde: Giants-sterkhouder Butterfield mist rest van seizoen door knieblessure

Met 18 punten en een ijzersterke prestatie was Spencer Butterfield zondag de uitblinker in de bekerfinale tegen Oostende, maar de Amerikaan liep in de 2e helft ook een knieblessure op.

Butterfield werd op een draagbaar van het veld gedragen en moest vanaf de zijlijn toekijken hoe zijn ploegmaats de bekerwinst binnenhaalden.

De shooting guard vreesde gisteren al dat het einde seizoen zou zijn voor hem en dat is vandaag ook bevestigd. Butterfield scheurde de patellapees van zijn linkerknie en wordt vandaag nog geopereerd.

Het uitvallen van Butterfield is een flinke streep door de rekening van de Antwerp Giants. De Amerikaan was een van de sleutelpionnen in het team van coach Ivica Skelin.

Veel tijd om nog een vervanger binnen te halen, is er niet. De deadline om nog nieuwe spelers toe te voegen aan de selectie is 15 maart om middernacht.