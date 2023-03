Piepjonge Noorse bonk Per Strand Hagenes pakt 1e profzege, Florian Vermeersch wordt 4e op verjaardag

Een dag na de vrouwen werkten ook de mannen hun Ronde van Drenthe af, met ook hier de VAM-berg (tot 2 keer toe) als zwaarste hindernis.



Toch was het niet de "vuilnisbelt" die voor de belangrijkste schifting zorgde, wel de regen en de wind. Het peloton brak in verschillende stukken, met helemaal vooraan een kwartet met daarbij de jarige Florian Vermeersch.



Op papier was Vermeersch de grootste naam. Maar Per Strand Hagenes, die vanuit de belofteploeg van Jumbo-Visma even mocht proeven van het werk bij de grote jongens, heeft in zijn korte carrière al een stevige reputatie uitgebouwd.



Dat bewees hij ook op de fiets, want toen hij op 2 kilometer van het einde vertrok, bleven de anderen zitten. Hij had meteen een nagenoeg geruststellend gat.



Twee jaar geleden werd Hagenes nog wereldkampioen bij de junioren, in Leuven. Vorig jaar won hij onder meer Parijs-Tours bij de beloften. En nu heeft hij op zijn 19e al een eerste profzege beet. Jumbo-Visma lijkt opnieuw goud in handen te hebben.