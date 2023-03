"Amallah en Raskin waren stoorzenders bij Standard, nu is het meer een ploeg"

Westerlo verloor op het veld van Standard met 2-0, maar volgens Tuur Dierckx kwamen de bezoekers met die score nog goed weg. "Het was de eerste match dit seizoen waarin ik dacht: we komen tekort. Terwijl we toch fris en in vorm zijn."

"Het was zó frustrerend. Daarom dat ik hoop om tegen hen te kunnen spelen in de play-offs. Ik hoop op een herkansing."

"Na 5 minuten wist ik al hoe laat het was: Standard was scherper en gemotiveerder dan wij. Het was echt heftig."

Dierckx raakte vooral onder de indruk van het middenveld van Standard, met Steven Alzate (ex-Brighton) en zeker Aron Dønnum. "Ik was blij dat hij mij uit zijn zak heeft gehaald toen ik na 77 minuten werd gewisseld", zegt de Westelse rechtsbuiten niet zonder zelfspot.