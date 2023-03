Voetballegende Just Fontaine, de man die ooit 13x scoorde op één WK, is overleden

Just Fontaine kende een carrière vol blessures, waardoor hij nooit zijn volle potentieel kon bereiken. Dat weerhield legende Pelé er niet van om hem op te nemen in de FIFA 100, een lijst van de beste voetballers aller tijden.

Fontaine werd in 1933 geboren in Marrakesh. In Marokko zette hij zijn eerste stappen in de voetbalwereld, alvorens op 20-jarige leeftijd naar Frankrijk te trekken.

In Frankrijk werd hij een echte goalgetter. De spits won met Nice zowel de Franse titel als de beker. Dat kunstje deed hij nog eens over bij Reims: in 152 wedstrijden scoorde hij 145 keer, in 1958 won hij de titel en beker.

1958 bleek een wonderjaar voor de Franse spits. Hij werd opgeroepen voor de Franse nationale ploeg om hen op het WK in Zweden te vertegenwoordigen.

Dat bleek een succes, want Fontaine werd een legende door maar liefst 13 keer te scoren. Dat is tot de dag van vandaag een record en het bekendste wapenfeit van de Fransman.

Fontaine was de ster van dat WK, maar Frankrijk moest in de halve finale toch zijn meerdere herkennen in het Brazilië van Pelé, dat ook wereldkampioen werd. In de kleine finale trof Fontaine nog 4 keer raak, Frankrijk pakte het brons.

Voor de 25-jarige Fontaine, moest het WK het begin worden van een lange en succesvolle carrière, maar blessures gooide roet in het eten.

In 1960 won hij een laatste Franse titel met Reims, een jaar eerder had hij de finale van de voorganger van de Champions League verloren tegen Real Madrid.

Op het einde van het seizoen 1960, liep Fontaine een dubbele beenbreuk op. Daar sukkelde hij nog 2 jaar mee, alvorens op 28-jarige leeftijd een einde te maken aan zijn carrière.