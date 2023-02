Extra Time gemist? Bekijk hier de beste fragmenten van de uitzending

Aster Nzeyimana praat na met gasten Gert Verheyen, Dennis van Wijk, Gilles Mbiye-Beya en Filip Joos over de 27e speeldag in de Jupiler Pro League. Sporza selecteerde voor u de beste fragmenten, de volledige uitzending kunt u bekijken op VRT MAX.

Vraagjes aan Zinho Gano: "Spelen tegen de degradatie geeft geen kick, het is gewoon kut"

Van Wijk: "Er is toch iets aan Gano, dat de trainer doet twijfelen: ik snap het niet goed"

Van Wijk: "Zulte Waregem rekent te veel op Vossen en Gano, de rest vind ik te pover"

Er zit ook kwaliteit in het vagevuur van 1B: "Romeo Vermant scoort de goal van het seizoen"

Joos: "Als je bloed ziet bij Orban, vraag dan als ref dat ze eens dubbel checken"

Verheyen: "Buchanan had er intern al eerder moeten op aangesproken zijn, want het is niet de eerste keer"

Mbiye-Beya: "Ik was aangenaam verrast door Brian Agbor bij Gent"

Van Wijk: "Nielsen speelde als 6, zoals hij bij Union speelde"

Verheyen: "De positie van Vanaken zorgde wel voor rust"

Volgend seizoen Meijer of De Cuyper op links bij Club? "Als De Cuyper weer op de bank moet zitten, is dat veel moeilijker"

Mbiye-Beya: "Zouden er niet een paar topclubs beginnen kijken naar Jonas De Roeck?"

Verheyen: "Buiten die 2 goals heeft Anderlecht eigenlijk niets weggegeven"

Slimani lijkt onmisbaar bij Anderlecht: "Als verdediger 's avonds in je zetel, voel je dat je daartegen gespeeld hebt"

Over de 2e goal van Standard: "In tegenstelling tot een elleboog tegen iemand zijn bakkes, is dit interpretatie"