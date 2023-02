Tatum loodst Boston voorbij Philadelphia in slotseconde, Embiid's game winner komt net te laat

In de stand verandert er niks. Boston blijft aan de leiding in het Oosten, Philadelphia behoudt een duidelijke voorsprong op de 4e plaats.

Net daarvoor, op minder dan 2 seconden van het einde, had Jayson Tatum zijn ploeg op voorsprong gebracht met een rake driepunter. Dat was voldoende voor de zege.

Joel Embiid, superster van Philadelphia, maakte op 10 seconden van het einde gelijk. De center was een hele wedstrijd onstopbaar, hij eindigde met 41 punten en 12 rebounds.

In een titanenduel tussen de eerste en derde plaats in de Eastern Conference, waren Boston en Phili een hele match aan elkaar gewaagd.

Memphis klopt Denver, Miami blijft op de sukkel

Memphis (36-23) is de eerste achtervolger.

Ook na de pauze kon Denver weinig weerwerk bieden. De Grizzlies bleven domineren onder leiding van Ja Morant. Hij was goed voor 23 punten, 7 rebounds en 4 assists.

De thuisploeg vloog meteen uit de startblokken. Bij de rust had Memphis al een voorsprong van 24 punten.

In het Westen stond er ook een toppartij op de affiche. Memphis, de nummer 2 in de stand, versloeg leider Denver met duidelijke cijfers. 94-112 was de eindscore.

Voor Miami is dit de 4e nederlaag op rij. Het staat nu 7e en verliest aansluiting met de top 6, die rechtstreeks naar de play-offs gaan.

Bij Charlotte leverde rookie Mark Williams een topprestatie af. De center scoorde 18 punten en greep 20 rebounds. Dat is een persoonlijk record in beide statistieken.

Ondanks 33 punten van Tyler Herro en 28 punten van Jimmy Butler, verloor het van de voorlaatste in de stand. 103-108 was het eindresultaat.

Miami is al een tijdje op de sukkel en dat werd opnieuw duidelijk tegen Charlotte.

Mooi moment: Derrick Rose krijgt staande ovatie in New York

Tot slot nog een hartverwarmend beeld tijdens de wedstrijd New Orleans - New York (106-128).

New York was op weg naar een eenvoudige overwinning en daarom begon het publiek in Madison Square Garden de naam van Derrick Rose te scanderen.

De voormalige MVP is een publiekslieveling in NY, maar hij speelt dit seizoen weinig. Coach Thibodeau verkiest jongere spelers, daardoor kwam Rose sinds 1 januari niet meer in actie.

Thibodeau gaf het publiek wat het verlangde, de point guard kreeg nog 2 minuten om zich te tonen. Hij werd meteen getrakteerd op een staande ovatie.