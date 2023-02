Lotte Kopecky rekent op sterke ploeg in Omloop: "We kunnen alle scenario's aan"

"Het gaat goed", lacht Kopecky een dag voor de Omloop. Ze komt terug van het EK op de baan. "Maar tegenwoordig maak ik die switch redelijk makkelijk. En ik ben ook wel blij dat ik die competitie al gehad heb, want de rest heeft al gekoerst in de UAE of Valencia bijvoorbeeld."

Hoe zit het met de spanning? "Die is er wel. Toen ik daarnet in de auto stapte om naar het hotel te komen, begon het toch stevig te kriebelen."

"Ik rijd de Omloop graag. Het is een mooie wedstrijd. De combinatie Muur-Bosberg en dan de finish in Ninove, vind ik mooi."

Is er een plan voor morgen dan met de ploeg? SD Worx heeft meerdere ijzers in het vuur. Zo is er nu ook Lorena Wiebes bij. "We kunnen wel weg met alle scenario's, maar er is nog geen bespreking geweest. We hebben renners die de koers hard kunnen maken, we hebben renners die het solo kunnen en als dat niet lukt is Lorena nog de snelste vrouw van het pak. Dat geeft rust."