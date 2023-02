Justine Ghekiere wrijft ogen uit: "Instagram en Facebook blokkeerden mij, al die activiteit vonden ze verdacht"

Vorig seizoen ging het team nog als NXTG door het leven, maar sinds Patrick Lefevere zijn sponsors van bij de mannen heeft meegenomen, spreken we over AG Insurance-Soudal-Quick Step.



Ploegleider is nog altijd Jolien D'hoore, maar met de transfer van onder meer rondetopper Ashleigh Moolman en Lotta Henttala (ex-winnares Gent-Wevelgem) werd sportief duidelijk een versnelling hoger geschakeld.



Toch ging bij de presentatie de meeste aandacht naar een andere nieuwkomer. Justine Ghekiere kwam over van het Plantur-Pura van de broers Roodhooft en won afgelopen weekend meteen de Setmana Ciclista Valenciana.



"Al die aandacht na mijn zege is overweldigend", zegt ze. En dat heeft onverwachte gevolgen.



"Ik kreeg plots melding van Facebook en Instagram dat mijn profiel geblokkeerd was. Blijkbaar waren er "rare activiteiten" op mijn accounts. De volgverzoeken bleven dan ook binnenstromen."

Inmiddels heeft Ghekiere al laten weten dat al die activiteit wel degelijk normaal was. "Ik heb het aangevochten en hoop dat ik mijn account snel terug heb. Het is toch een stukje van je leven."

