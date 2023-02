Guardiola reageert gepikeerd na gelijkspel: "Verwacht je dat we 0-5 winnen? Compleet onrealistisch"

Toch was de Spaanse trainer tevreden met de reactie van zijn team. "Na de tegengoal kwamen we terug en speelden we een goede laatste 20 minuten. We hebben in beide helften goede kansen gecreëerd."

Maar in een matige tweede helft knokten de Duitsers zich opnieuw in de partij. "Ze gingen meer vooruit spelen, en ons hoger onder druk zetten. Toen kregen we problemen in de opbouw", weet ook Pep Guardiola.

Een Britse journalist ging niet akkoord op de persconferentie, waardoor Guardiola een beetje geïrriteerd raakte. "Wat denk je dan? Dat het een vriendschappelijke wedstrijd is?", vroeg hij gepikeerd.

"Hoeveel wedstrijden heb je gezien van Leipzig? Komaan... Mensen verwachten dat we hier 0-5 winnen? Sorry, dat kunnen we niet. Als je dat verwacht, leef je niet in de realiteit."

"Dit is een competitie waar in de groepsfase al vele belangrijke teams worden uitgeschakeld. Het is loodzwaar en dat weten we. Dit is ook onze 4e wedstrijd in 10 dagen. Allemaal uit, dus daar zit ook nog reistijd bij."



"We haalden hier een goed resultaat. Nu gaan we het thuis afwerken", besloot Guardiola.