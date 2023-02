Manchester City raakt zonder De Bruyne niet voorbij kranig Leipzig

RB Leipzig - Manchester City kort samengevat

City domineert voor de rust

Ook zonder De Bruyne, die ziek in Manchester was gebleven, domineerde City zoals we dat van hen gewoon zijn in de eerste helft.

Toch duurde het een kwartier voor het echt gevaarlijk kon zijn. Dias kopte een hoekschop van Mahrez te centraal in de handen van Blaswich.

Niet veel later was het de beurt aan Rodri, maar zijn schot was niet goed geplaatst.

Uitstel, maar geen afstel voor de bezoekers, die iets voor het halfuur profiteerden van dom balverlies van Schlager. Mahrez pakte het cadeautje met zijn linker netjes uit.

Ook Rodri en Grealish kwamen voor de rust nog dichtbij een doelpunt, maar het bleef 0-1. En Leipzig? Dat acteerde onherkenbaar en versierde geen enkele kans die naam waardig in de eerste 45 minuten.