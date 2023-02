VAR-coördinator: "In België duurt het minimaal 2 minuten om buitenspellijn in 3D te trekken"

Te traag, te veel fouten, slechte communicatie ... De Video Assistant Referee (VAR) is bijna wekelijks het onderwerp van discussie in de Jupiler Pro League. Deze week gaf VAR-coördinator Christof Dierick in onze podcast De Tribune tekst en uitleg bij de interne werking. "Persoonlijk denk ik dat de VAR alleen belangrijker zal worden", klonk het.

Sinds het seizoen 2017-2018 regeert de VAR mee over de Belgische voetbalvelden. De tijd van het VAR-busje op de parking van de voetbalstadions ligt ondertussen wel al even achter ons. De VAR kijkt sinds twee jaar mee vanuit een modern complex op de site van de voetbalbond in Tubeke. "We zitten in een knapper complex dan dat van Spanje, toch een heel groot voetballand", vertelt Christof Dierick. "Dat bevordert de beslissingen positief. In een busje was het eerder primitief, als je comfortabeler zit, neem je nu eenmaal betere beslissingen."

Het is inderdaad belangrijk dat we proberen om de VAR-interventies sneller te laten verlopen. VAR-coördinator Christof Dierick

Wat wel gebleven is, zijn de vele discussies over de VAR-tussenkomsten. De meest voorkomende klacht: de VAR is te traag en maakt nog te veel fouten.

"Het is inderdaad belangrijk dat we proberen om de VAR-interventies sneller te laten verlopen", geeft Dierick toe. "We proberen daar aan te werken door elke dinsdag de VAR-scheidsrechters clips te laten zien en feedback te geven over hoe het sneller zou kunnen gaan."

"Dit seizoen zijn we al consistenter geworden, denk ik. 100 procent juist zullen we nooit zijn, want elke fase is anders. Daarenboven blijft de uitvoerig in handen van een mens van vlees en bloed."

"Maar neem nu het voorbeeld van penalty's: daar gaan we nu toch wat anders te werk. We kijken nu echt of de fase effectief een strafschop is, en minder naar de voorwaarde van "clear and obvious" om tussenbeide te komen." "Ik hou zelf niet zo van dat begrip. De UEFA gebruikt het wel, maar de FIFA bijvoorbeeld ook niet."

Niet de snelste software en geen doellijntechnologie

Evolutie gaat ook hand in hand met de nieuwste technologie. Maar ook daar knelt het schoentje nog bij de Belgische Video Assistant Referee. Het is geen publiek geheim dat in Tubeke niet dezelfde software op de VAR-computers draait dan tijdens de Champions League of in de Premier League. Iets wat Dierick onrechtstreeks ook niet ontkent. "Veel mensen weten waarschijnlijk niet dat we voor een buitenspellijn in 3D in België minimaal twee minuten nodig hebben om ze te trekken en te valideren. Dat is niemand zijn schuld, we hebben momenteel gewoon geen andere technologie."

Semi-automatische systemen zoals op het WK zijn momenteel onbetaalbaar. VAR-coördinator Christof Dierick

"De kostprijs van de semi-automatische systemen die op het WK en in de Champions League worden gebruikt, zijn momenteel onbetaalbaar in België." Daarvoor kijkt men bij de voetbalbond naar de Pro League, maar ook de Belgische profclubs beleven momenteel moeilijke financiële tijden. Zo wordt de vinger momenteel nog op de knip gehouden.

"Met de beelden waarover we nu beschikken is het soms zelfs zeer moeilijk om te zien of een bal volledig over de doellijn is."

Hoorbare communicatie ?

De FIFA is begonnen met een experiment om op enkele grote toernooien de communicatie tussen de scheidsrechter en de VAR openbaar te maken voor de toeschouwers in het stadion en voor de kijkers op televisie. Dat zou voor meer openheid moeten zorgen, maar Christof Dierick denkt dat het nog wel even zal duren vooraleer dat fenomeen ook naar België zal overwaaien. "Het is voorlopig nog te gevaarlijk", klinkt het. Hij voelt zich daarbij gesteund door de beslissing van de scheidsrechters in Nederland, die na een wedstrijd niet langer interviews willen geven. De reden? Ze komen haast enkel aan het woord wanneer er iets misgelopen is. In België moeten we het voorlopig nog stellen met de video's van Frank De Bleeckere op maandag. De uitleg van de ex-ref is ondertussen wel een soort gimmick geworden. "Daar wordt blijkbaar aan gewerkt", reageert Dierick. "Veel meer weet ik daar niet over. Dit seizoen blijven ze sowieso behouden." "Een concreet lijstje van alle werkpunten hebben we trouwens niet, maar persoonlijk denk ik dat het belang van de VAR enkel zal toenemen."