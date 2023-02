Zorgen rond All Star-kapitein: Giannis Antetokounmpo valt uit met polsblessure in historische zege van Bucks

"Mijn doel is om LeBron James te kloppen in de All Star game, het mag absoluut niet 0-3 worden", klonk Giannis Antetokounmpo nog vastberaden enkele dagen geleden.

De ster van Milwaukee mag opnieuw een team aanvoeren in het All Star weekend, maar een polsblessure gooit mogelijk roet in het eten.

In het tweede quarter tegen Chicago botste Antetokounmpo hard tegen de paal van de basketbalring. Een pijnlijke grimas en een polsblessure tot gevolg. Hij verliet het veld en keerde niet meer terug.

Nochtans was het een historische avond voor de Griek en zijn team. Giannis stelde het assistrecord van Milwaukee scherper. De Bucks wonnen hun 12e partij op rij en evenaren zo een zegereeks van 1982.

De Chicago Bulls konden nooit een vuist maken, eindstand: 112-100.