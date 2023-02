Peter Vandenbempt: "Begrijp standpunt OHL rond verhuurde Mandela Keita niet zo goed"

Mendela Keita startte afgelopen weekend in de topper tegen Genk in de basis en blonk uit op het middenveld van Antwerp. Een zege die voor de jonge middenvelder een extra pigment had, want een jaar speelde Keita in de jeugd van Racing Genk.



Voor de rest werd zijn voetbalcarrière gevormd in de schaduw van Den Dreef in Leuven. Keita is geboren en getogen Leuvenaar en doorliep alle jeugdreeksen - op dat jaartje in Genk na - van OHL.



Dat Keita vorige maand het Leuvense nest verliet voor Antwerp kwam als een verrassing. Die verrassing werd nog groter toen bekend werd wat Antwerp moet betalen om de huurovereenkomst om te zetten in een definitieve transfer: 10 miljoen euro.

Keita zelf zegt daar niet van geschrokken te zijn in Extra Time.