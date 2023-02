Dopingschorsing Peter Bol opgeheven door B-staal, onderzoek gaat voort

Voor de 28-jarige Bol komt er zo een einde aan een nachtmerrie, want zijn schorsing wordt opgeheven.

Bol werd begin dit jaar voorlopig geschorst nadat hij een positieve test op EPO had afgelegd buiten competitie. Er werden toen sporen van synthetische epo in zijn bloed gevonden.

Hij schreeuwde meteen zijn onschuld uit en vroeg een analyse van het B-staal. Dat levert nu een atypisch resultaat op. "En dat is dus niet hetzelfde als een negatieve test", klinkt het bij de dopingautoriteit.

"Wij zetten ons onderzoek dan ook verder." Als er toch nog verboden producten gevonden worden, riskeert hij een schorsing van 4 jaar.

Bol eindigde op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 als vierde op de 800 meter. Vorig jaar werd hij zevende op de 800 meter op het WK in Eugene (VS). Op de Gemenebestspelen in Birmingham (GBr) pakte hij zilver.

"De afgelopen maand was niets minder dan een nachtmerrie", schrijft Bol op Twitter. "Ik wil nogmaals benadrukken dat ik dit middel nooit gebruikt heb en onschuldig ben. Het is een hele opluchting dat ik ben vrijgesproken", aldus de houder van het Australische record op de 800 meter.