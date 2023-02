Heleen Nauwelaers zwaait af bij de Belgian Cats: "Het was puur geluk"

De 26-jarige forward maakte vorige week mee de verplaatsing naar Noord-Macedonië voor de laatste EK-kwalificatiematch. Maar net als tegen Duitsland enkele dagen eerder, waarin de Cats het EK-ticket verzilverden, werd ze door coach Rachid Meziane niet bij de twaalf geselecteerden voor het duel opgenomen.

De speelster van Kangoeroes Mechelen maakte alle campagnes van de Cats mee sinds het EK 2017. Dat was voor de Belgische basketvrouwen het eerste grote toernooi in tien jaar.

Nauwelaers, een trouwe ploeggenote en vaak luxereserve, won met het team onder meer EK-brons in 2017 en 2021, greep net naast een medaille op het WK 2018 en tekende present op de Olympische Spelen in Tokio (zevende).



Ze zwaait af met 87 caps op haar naam, waaronder haar eerste op 19 november 2016 tegen Wit-Rusland in de kwalificaties voor het EK in 2017. "Het was puur geluk", schrijft ze op Instagram. "Ik voel me vereerd dat ik het nationale truitje 87 keer mocht aantrekken."