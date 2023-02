Extra Time gemist? Bekijk hier de beste fragmenten van de uitzending

Aster Nzeyimana praat na met gasten Arnar Vidarsson, Peter Vandenbempt, Wesley Sonck en Filip Joos over de 25e speeldag in de Jupiler Pro League. Sporza selecteerde voor u de beste fragmenten, de volledige uitzending kunt u bekijken op VRT MAX.

Vraagjes aan Mandela Keita: "Hold-up? Dat soort overwinningen doet extra deugd"

Vandenbempt: "Onbegrijpelijk dat Mandela Keita geen plaats kreeg bij Leuven"

Joos: "We doen allemaal nieuwe ontdekkingen, en we dreigen Bryan Heynen over het hoofd te zien"

Vidarsson: "Als Arteaga naar de bal blijft kijken, kan hij hem gewoon wegkoppen"

Vidarsson: "Ik zou Antwerp zeker niet afschrijven voor de titel"

Joos: "Heb ook ooit sleutelbeen gebroken, maar ik sprong niet meer recht zoals Vormer"

Vidarsson: "Kortrijk zit aan gouden gemiddelde van één punt per speeldag, als ze dit volhouden dan zakken ze niet"

Mogen we Orban al een aanwinst noemen voor Gent? "Wel straf dat hij er meteen 2 binnen knalt"

Vidarsson: "Hong is 1 van de beste transfers in België dit jaar"

Vandenbempt over Gent: "Je gaat niemand vinden die enkel zijn geld komt afgeven"

Joos: "Ik zie Westerlo niet verzwakken"

Even reglement testen: mag je scoren na een scheidsrechterbal?

Vandenbempt: "Benfica is een 100% complete ploeg, die alle facetten van het voetbal beheerst"

Vidarsson over Parker: "Zijn ploeg is veel te goed om maar zo veel te winnen"

Vandenbempt: "Je ziet wel wat Riemer van plan is met Anderlecht"

Vandenbempt over het Humo-artikel over Anderlecht: "Het is maar waar je je oor te luister legt"