Trade Deadline Day: ook Kevin Durant verlaat Brooklyn en verkast naar Phoenix

Zoals gewoonlijk zet een toptransfer in de NBA een hele molen van spelerswissels in gang. Zo gaat TJ Warren met Durant mee naar de Suns, in ruil staan die Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder en 4 keuzes in de 1e ronde van de draft af. Crowder werd meteen doorgeschoven naar Milwaukee.



De 34-jarige Durant werd 2 keer kampioen met Golden State, in 2017 en 2018, en werd toen telkens MVP van de Finals. In 2019 viel hij in de NBA-finale uit met een gescheurde achillespees, wat hem 1,5 jaar aan de kant hield.



In tussentijd stapte hij over naar Brooklyn, waar hij dit seizoen goed was voor gemiddeld 29,7 punten, 6,7 rebounds en 5,3 assists. Maar ondertussen ligt hij al een maand in de lappenmand met een knieblessure.



