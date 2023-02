Promotor blaast Super League nieuw leven in met 10-puntenplan

"Onze Europese voetbalcompetitie zou een open competitie met 60 tot 80 ploegen moeten zijn, onderverdeeld in verschillende afdelingen, waarin de inkomsten doorheen een piramidestructuur worden verdeeld", stelt CEO Bernd Reichart van A22.



In het nieuwe plan zijn er geen vaste deelnemers, maar verdienen ploegen hun plaats op basis van prestaties in nationale competities. Elk team zou verzekerd zijn van minstens 14 Europese wedstrijden.



Hij voerde naar eigen zeggen een 50-tal gesprekken. Namen of details wil hij niet geven. "We stellen vandaag onze voorlopige resultaten voor van een eerste dialoogronde, die eerlijk, direct en constructief was", luidt het in een communiqué.



"Uit de constante feedback haalden we 10 principes, die het kaderwerk moeten vormen voor een nieuwe Europese clubcompetitie. Die moet de ambitie hebben de meest opwindende sportgebeurtenis ter wereld te zijn."