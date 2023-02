Kyrie Irving leidt Dallas bij debuut voorbij LA CLippers

Irving stapte eerder deze week over van de Brooklyn Nets. Hij was in LA ook goed voor 5 assists en 4 rebounds. Bij de Mavs ontbrak de Sloveense sterspeler Luka Doncic nog door een hielblessure.



Voor Dallas was het de 30e zege in 56 wedstrijden. De Mavericks, die in 2011 hun enige titel veroverden, delen de 4e plaats in de Western Conference met de Phoenix Suns. De Clippers zijn zesde.