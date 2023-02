Technisch directeur Frank Vercauteren zal zich niet permanent in België vestigen: "Gezin blijft in Rusland"

Het portret van Frank Vercauteren hangt in de "Hall of Fame" van het bondsgebouw in Tubeke, maar in zijn nieuwe functie zal de technisch directeur er dus ook in levende lijve rondlopen.

Vercauteren kreeg wel de vraag of hij niet liever als bondscoach was aangesteld, zodat hij nog op het gras zou staan.



"Nee, voor mij was het een moeilijke beslissing, maar wel eentje die ik al lang in mijn hoofd had", aldus Vercauteren. "Ik moest al technisch directeur geweest zijn na mijn eerste passage bij Anderlecht.”



“Het is ook niet zo dat ik niet meer op het gras zal staan. Om Domenico zijn werk te analyseren, moet ik dat ook doen. Alleen is de plaats en taak helemaal anders.”