Leeds wil zijn vrije val stopzetten en gaat voort zonder Jesse Marsch

In februari vorig jaar nam Jesse Marsch het stokje over van Marcelo Bielsa. Die goeroe had Leeds 3,5 jaar gekneed en had de club na een afwezigheid van 16 jaar weer naar de Premier League geloodst.

De toekomst van Leeds op het hoogste Engelse niveau hangt tegenwoordig aan een zijden draadje.



Afgelopen seizoen verzekerde Leeds zich onder Marsch pas op de slotspeeldag van het behoud, ook deze jaargang verloopt stroef.

Van zijn laatste 7 wedstrijden kon Leeds er geen enkele winnen. Gisteren verloor het met 1-0 bij Nottingham, maar volgens Marsch was er binnen de clubmuren nog voldoende geloof dat de resultaten zouden verbeteren.

Die kentering zet het Leeds-bestuur in zonder Marsch. De club is afgegleden naar de 17e plaats en staat nog net boven de degradatieplaatsen op basis van doelsaldo.