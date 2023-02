Het beste uit Extra Time Cross: "Schuld van de weerman", "37.000 scenario's" en een "lastige vent"

Ruben Van Gucht ontving vrijdagavond Bart Wellens, Richard Groenendaal, Quinten Hermans en Paul Herygers in Extra Time Cross voor een laatste vooruitblik op het WK veldrijden in Hoogerheide (Ned). Hier vindt u enkele opvallende fragmenten, de volledige uitzending kunt u bekijken op VRT MAX.

Vraagjes aan Sanne Cant: "Het eerste wat in me opkomt bij "Paul Herygers"? Zand!"

Paul Herygers: "Weinig pittig parcours, maar dat is de schuld van de weerman"

De discussie over de balken doet duizelen: "Jongens, 37.000 scenario's"

Groenendaal klopte Adrie van der Poel op diens afscheidscross: "Gewoon lekker koersen"

Welke gast omschreef Adrie van der Poel op zijn afscheid als een "lastige vent"?

Quinten Hermans met een kwinkslag: "6 medailles voor de Belgen dit WK? Ze hebben er al 6!"