Bayern-trainer Nagelsmann twijfelt aan blessure Mbappé: "Denk dat hij zal spelen"

Mbappé viel afgelopen weekend tegen Montpellier al na 20 minuten uit met een blessure aan zijn dijspier. Volgens de medische staf duurt het 3 weken voor de vedette weer fit is. Hij zou dus de belangrijke CL-confrontatie tegen Bayern München op 14 februari missen.

Maar daar zijn ze in Duitsland niet van overtuigd. "Ik denk niet dat hij die match zal missen", vertelde Bayern-trainer Julian Nagelsmann. "Dat bericht op de site van PSG was toch vaag. Het is duidelijk dat ze in Parijs ook kunnen pokeren."

"Ik bereid de match alleszins voor alsof Mbappé zal spelen."

Bij Bayern zelf hebben ze ook wel blessurezorgen. Zo zal Sadio Mané er bijvoorbeeld niet bijzijn.