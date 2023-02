Wallonië krijgt zijn eigen veldritploeg: "Dit is nog maar het beginpunt"

Vanaf volgend seizoen zal er met BH Wallonie MTB Team ook een Waalse ploeg aan de veldritten deelnemen. Dat heeft de Waals-Brusselse wielerfederatie (FCWB) aan de vooravond van het WK veldrijden bekendgemaakt.



Veldrijden is al sinds zijn ontstaan in ons land bijna uitsluitend in Vlaanderen populair. Maar daar komt stilaan verandering in.



Bij de junioren rijdt de 17-jarige Antoine Jamin mooie resultaten bij elkaar. Dit wil de FCWB de komende jaren graag bestendigen en uitbreiden.



Jamin zal samen met Clément Horny, de vice-Belgische kampioen bij de elite zonder contract, een tweemansploeg vormen, al zullen ze samen over een volledige staf beschikken. Fietsconstructeur BH zorgt voor het materiaal.

"Dit is slechts een beginpunt", preciseert de FCWB. "Andere jongeren kunnen in de toekomst ook van deze omkadering profiteren als hun potentieel of resultaten de belofte inhouden dat ze op het hoogste niveau kunnen meedoen."