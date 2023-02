Mike Trésor, koning van de assist bij Genk: "Selectie voor Rode Duivels zou nieuw hoofdstuk zijn"

We spraken Mike Trésor een dag na het gelijkspel van Genk in Eupen. "Dat is lastig want ik wil elke wedstrijd winnen. We hebben daar zeker ook de kwaliteiten voor", vertelt hij. "Als team hebben we de drive om elke match te winnen, dus als dat niet lukt, ben je teleurgesteld."

Het was de eerste match zonder Paul Onuachu. De topschutter vertrok naar Southampton. "Eerlijk gezegd, ik was niet verrast door zijn vertrek. Hij heeft hier al een paar mooie seizoenen gedraaid en hij verdiende die transfer. Het is zijn droom om in de Premier League te spelen, dus hij kon deze kans niet laten passeren."

"Ik heb hem nog even gezien op de club en ik heb hem gefeliciteerd. Ik begrijp zijn keuze en wens hem het beste."