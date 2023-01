Gezien in San Juan: "Evenepoel zit op schema voor Giro, Simmons staat voor voorjaar van de doorbraak"

Renaat Schotte zat een week lang in het spoor van Remco Evenepoel en co in de Ronde van San Juan. Wat is hem bijgebleven? 3 conclusies over de Argentijnse rittenkoers. "Maar we mogen niet vergeten dat dit een inloopkoers is", zegt Schotte.

1. Geen zege, maar toch is Evenepoel goed begonnen aan 2023

Hoe oogde wereldkampioen Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) in zijn eerste wedstrijd van het jaar? "Remco was de afgelopen week heel ontspannen en toegankelijk voor de fans", zag onze man ter plekke. "Na de streep werd Remco - zoals veel andere renners - telkens overvallen door de Argentijnse fans, die zijn drinkbus wilden. De wereldkampioen ging daar heel matuur mee om." Winnen lukte niet in Argentinië. "Ondanks dat is Remco toch goed begonnen aan zijn seizoen." "In de koninginnenrit heeft hij een aanval geplaatst die je niet slim kan noemen. Dat heeft de wereldkampioen zelf ook toegegeven." "Maar je moet er ook rekening mee houden dat Remco bergop de strijd moest aangaan tegen renners die al een hoogtestage in de benen hadden. Zelf had hij nog geen meter op hoogte getraind." Alles in de eerste seizoenshelft staat natuurlijk in het teken van de Giro. "En in San Juan heeft Remco getoond dat hij op schema zit."

Als Remco een goed gevoel overhoudt aan zijn rol in de sprinttrein, dan moet hij dat vooral blijven doen. Renaat Schotte

Opvallend waren ook de indrukwekkende kopbeurten van Evenepoel in de sprintvoorbereiding. Zou hij zich beter niet uit dat sprintgewoel houden om valpartijen te vermijden? "Het is net riskanter om in de buik van het peloton te zitten, want dan kan je geen kant meer op als er gevallen wordt", zegt Schotte. "Als Remco een goed gevoel overhoudt aan die rol in de sprinttrein, dan moet hij dat vooral blijven doen." In de grote rondes zullen we Evenepoel die kopbeurten sowieso niet zien doen. "Want Soudal-Quick Step zal nooit een sprinter meenemen als ze een ploeg rond Remco bouwen." "Maar ook dan zal hij in de sprintersetappes in de spits van het peloton te zien zijn. Want zijn ploegmaten zullen er alles aan doen om Remco veilig de laatste 3 kilometer binnen te loodsen."

2. Opmerkelijk goede Simmons, Ganna met pistevorm

In inloopkoersen zoals de Ronde van San Juan is het ook altijd met een scherpe blik kijken naar de vorm van voorjaarsrenners. Wie maakte indruk op Renaat? "Quinn Simmons (Trek-Segafredo) is opmerkelijk goed in vorm. De jonge Amerikaan verraste niet enkel de sprinters op de autodroom met een gewiekste uitval, gisteren trok hij ook op aanvalspad met Evenepoel." Signalen dat Simmons zal knallen in de klassiekers? "Hij zou wel eens voor zijn doorbraak in het voorjaar kunnen staan. In elke wedstrijd waar Simmons aan de start komt, kan hij iets tonen." Zal dat zich ook uitbetalen in resultaten? "Vorig jaar eindigde Simmons 7e in de Strade Bianche, dit jaar verwacht ik hem nog dichter in dat soort koersen. Zeker omdat hij duidelijk wat vet ingeleverd heeft voor spieren."

In elke wedstrijd waar Simmons aan de start komt, kan hij iets tonen. Renaat Schotte

Ook werelduurrecordhouder Filippo Ganna (Ineos) maakte sier met een 2e plek in de koninginnenrit en in het eindklassement. "In het verleden presteerde Ganna ook al sterk in San Juan. Maar nu was Ganna misschien wel al 100 procent in orde." De reden daarvoor? "Ganna is zich aan het voorbereiden op het EK baanwielrennen in Grenchen van volgende week. Daar begint voor hem het olympische kwalificatietraject met Italië."

3. Bernal op weg om renner van voorheen te worden

Bij de eindwinnaar in San Juan - Miguel Angel Lopez - heeft Renaat Schotte gemengde gevoelens.

De Colombiaan werd in december opzijgeschoven door Astana wegens zijn band met de Spaanse dopingarts Marcos Maynar. "Ik hoop vooral dat er snel meer duidelijkheid komt over wat er precies gebeurd is. Er is nog altijd geen officiële zaak gestart, dat is niet goed voor de wielersport."

Bernal ging met zijn pijnlijke knie naar het ziekenhuis, maar aan het programma wordt niet gesleuteld. Renaat Schotte