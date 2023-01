Prijs in Mallorca: Kobe Goossens boekt eerste profzege na lange en uitgeregende vlucht

In het peloton zette UAE de achtervolging in, maar Goossens kon met een voorsprong van anderhalve minuut beginnen aan de oplopende slotkilometers. Hij hield stand en mocht zegevieren.

In een uitgeregende editie van de Trofeo Adratx voelde Goossens zich als een vis in het water. Uijtdebroeks leek te verkleumen en moest passen wanneer Goossens zich smeet in de afdaling.

Goossens: "Erg koud en hard afzien"

"Dit is toch wel speciaal", kon Kobe Goossens zijn geluk niet verbergen na zijn eerste profzege.

"Ik was bijzonder gemotiveerd om het hier goed te doen. De ploeg was er ook op gebrand om hier een resultaat neer te zetten. En kijk, ik win."

Toch was zijn overwinning geen plezierritje. "Het was echt heel slecht weer, vooral in de afdalingen was het heel koud en was het afzien."

Goossens bleef op het eind over met Cian Uijtdebroeks, maar liet hem uiteindelijk achter zich. "Ik voelde al in de eerste afdaling met hem dat ik de betere daler was. Dus vroeg ik aan de ploegleider of ik hem achter me mocht laten. Die goedkeuring kreeg ik uiteindelijk."

"Toen de voorsprong anderhalve minuut bedroeg, voelde ik me vrij zeker. Maar toen ik hoorde dat Quick Step en UAE fel aan het jagen waren, sloeg even de twijfel toe en wist ik dat het nipt zou worden."

"Uiteindelijk viel de organisatie op het eind weg in de achtervolging en begon ik erin te geloven. Ik had het zelf in handen en het draaide goed uit. Hier ben ik heel blij mee."