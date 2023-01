Boston verliest nu al 3 keer op een rij, Brooklyn loopt thuis pijnlijk blauwtje

NBA-koploper Boston zit in een dip: na 9 zeges op een rij was er gisteren een derde opeenvolgende verlies. In de eigen TD Garden kwamen de New York Knicks winnen met 117-120 na een verlenging. Het voelt zo de hete adem van Philadelphia en Milwaukee in de nek, nummer 4 Brooklyn ging thuis verrassend onderuit tegen Detroit, de laatste in het Oosten.