Uitsluiting van Curry deert Golden State niet in thriller, Lillard ontploft met 60 punten

Golden State-Memphis was een heruitgave van de halve finales in het Westen in de play-offs van vorig jaar. Die serie werd toen gewonnen door de Warriors en sindsdien is er wat rivaliteit ontstaan tussen de twee teams, ook door wat spitante uitspraken over en weer.

Het was dus uitkijken naar een nieuwe confrontatie tussen de 2 kleppers uit het Westen, ook al laat kampioen Golden State het dit seizoen wat afweten. Maar voor de match tegen Memphis waren de Warriors wel op de afspraak, al hadden ze hun handen opnieuw meer dan vol met de taaie Grizzlies.

De bezoekers uit Memphis slopen in het 4e quarter op kousenvoeten weg, maar de remonte van de thuisploeg kwam nog net op tijd. In een spannend slot werd Warriors-ster Stephen Curry wel uitgesloten nadat hij zijn mondstuk in de tribunes gekeild had.



Curry was ontevreden over de povere shotselectie van ploegmaat Jordan Poole, maar betaalde een dure prijs voor zijn frustraties. Toch trokken de Warriors zonder Curry de zege nog over de streep. Uitgerekend Poole maakte het winnende shot met nog één seconde op de klok: 122-120.

"Steph weet dat hij zo'n fout niet mag maken", sprak coach Steve Kerr na de wedstrijd. "Het is fantastisch dat we na zijn uitsluiting nog konden winnen. We hebben het prima afgemaakt."