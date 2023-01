Onclin schakelt nu ook Gulbis uit in Louvain-la-Neuve, ook Goffin naar kwartfinales

Gisteren schakelde Gauthier Onclin de Fransman Ugo Humbert uit, die een goeie 2 jaar geleden nog het ATP-toernooi van Antwerpen won. Vandaag reeg hij met Ernests Gulbis nog een grotere naam aan zijn degen.



De Let stond ooit in de top 10 van de ATP-ranking en haalde in 2014 de halve finales van Roland Garros. Maar de 34-jarige Let heeft een tuimeling op de wereldranglijst gemaakt en probeert nu via kleinere toernooien zoals Louvain-la-Neuve hogerop te geraken.



Een nederlaag tegen de nummer 338 van de wereld was in dat scenario wellicht niet ingecalculeerd. Onclin verloor de eerste set weliswaar in een tiebreak, maar won daarna overtuigend, met 6-2 en 6-3.

Als Onclin in de volgende ronde ook de Japanner Kaichi Uchida opzij kan zetten, dan speelt hij in de halve finales misschien tegen David Goffin.



Goffin had het tegen de Portugees Frederico Ferreira Silva enkel wat moeilijk om het af te maken: 6-4, 6-4.