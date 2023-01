Nieuw seizoen Jupiler Pro League begint op 28 juli, slechts 4 ipv 7 kalenderupdates doorheen seizoen

De Supercup geeft de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen in het weekend van 21 juli. Op vrijdag 28 juli staat dan de eerste competitiewedstrijd in de Jupiler Pro League op het programma. Dat betekent dat er 8 weken zitten tussen het einde van de huidige competitie (4 juni) en de start van de volgende.

De reguliere competitie duurt 30 speeldagen, met een langere winterstop tussen 28 december en 18 januari en kent zijn apotheose in het weekend van 15 maart 2024. Twee weken later, op 29 maart, vatten de play-offs aan. Ten laatste op zondag 26 mei weten we wie zich tot landskampioen kroont.

Komende zondag spelen Genk en Seraing de allerlaatste match op zondag om 21 uur. Ook in het nieuwe seizoen wordt er niet meer zo laat in het weekend gespeeld.



Bovendien heeft de Pro League geluisterd naar de fans als het gaat over het late communiceren van de aftrapmomenten.

"Daarom investeren we volgend seizoen in grotere voorspelbaarheid met 4 in plaats van 7 kalenderupdates tijdens het seizoen", zegt Lorin Parys, de CEO van de Pro League. "Eind juni, begin september, midden december en in de derde week van maart voor de play-offs communiceren we de aftrapmomenten van de wedstrijden. Zo kunnen onze fans hun agenda al beter plannen met het voetbal in het achterhoofd."



Ook het midweekvoetbal wordt teruggeschroefd, wat mogelijk is omdat er komend seizoen maar 16 clubs in 1A zullen spelen. "We hebben het beperkt tot het absolute minimum, namelijk 2."