Naesen, Bakelants en zingende Vanmarcke in de Dag van Vandaag: "Anderlecht had beter Remco gehouden"

1. Vanmarcke heeft zijn spiekbriefjes bij

In tegenstelling tot zijn collega's had Sep Vanmarcke vandaag een rustdag. Naast lopen en een boom snoeien, nuttigde hij die door zich studentikoos voor te bereiden op de show. Zijn spiekbriefje had hij alleszins bij: "Astrid Bryan is 40 geworden en Paris Hilton 41, zij is zwanger geworden door draagmoederschap."

2. Vanmarcke plakte ooit vast met tong aan diepvriezer

Bij een - cruciale, zo bleek later - vraag over een wasbeer die door de vriestemperaturen vastplakte aan een spoorweg, biechtte Sep Vanmarcke op dat hij ooit met zijn tong bleef plakken aan een diepvriezer: "Ik geloofde niet dat dat kon, dus probeerde ik het zelf maar eens. Mijn mama moest mij komen losmaken."

3. Geklungel in de doorgeefronde

Dat Vanmarcke een goede voorbereiding nodig had, bewees hij in de doorgeefronde. Daarin toonde hij zich iets minder in vorm. Zelf had hij maar één vraag juist en wanneer hij informatie over de Bruiloftmars van Mendelssohn moest doorgeven, onthield hij enkel het deuntje.

4. Van Camille tot LikeMe: Vanmarcke zingt alles mee

Vanmarcke bewees al in de vorige ronde dat hij graag zong. Ook in de ronde "Dubbel of Niks" bewees hij dat op de hoogte is van de hedendaagse Vlaamse klassiekers. Over de toonhoogte mag u zelf oordelen:

5. Drie vragen over Remco: "Dat was zijn Sam Gooris-periode"

De drie renners toonden zich een expert in hun collega Remco Evenepoel. Bij de eerste vraag, over Remco's verleden als voetballer bij Anderlecht, werd de moppenkraan opengezet: "Ze hadden hem beter gehouden", knipoogde Naesen. "Dat was precies in zijn Sam Gooris-periode", verwees Bakelants naar zijn opvallend kapsel wanneer de foto op het scherm verscheen.

6. In zak en as na de finale

Het lachen verging het trio in de allesbeslissende finale. Samen hadden ze 4000 euro bijeengespaard voor een kijker. Maar het afwerken in de sprint werd moeilijk. Net voor de meet viel Vanmarcke bij een terugkerende, die vraag over de vastklevende wasbeer... of was het een eekhoorn?

Bekijk de volledige aflevering op VRT Max: