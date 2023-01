Gerecht maakt werk van vermoedelijk gesjoemel bij Anderlecht-verkoop, Marc Coucke: "Heel dankbaar"

"Ik ben verheugd en heel dankbaar dat het gerecht het tempo blijft behouden in deze zaak", reageert Anderlecht-eigenaar Marc Coucke.



"Deze stap bevestigt helaas wat wij al jaren gevoeld hebben na de overname. Dat we moeilijke jaren achter de rug hebben, dat er lijken uit de kast zijn gevallen en dat er onfrisse praktijken op nagehouden zijn. Die hebben heel wat gevolgen gehad."



Liggen die praktijken aan de basis van de huidige (lees: sportieve) malaise van Anderlecht? "Daar wil ik me niet achter wegsteken", antwoordt Coucke. "Anderlecht mag nooit 11e staan in het klassement. We moeten heel hard werken om die situatie te keren."



"Deels sleuren we die praktijken op financieel en structureel vlak wel nog mee", gaat de hoofdaandeelhouder van RSCA voort. "Toch als die praktijken bewezen worden. Dan gaan we er alles aan doen om de schade te recupereren."





"Ik had ook liever gehad dat de overname mooi verlopen was en dat we nu mooie tijden beleefden. Ook voor onze supporters."





Gaat Coucke zelf door zware tijden? "Helaas hoort het erbij. We zullen er hard aan werken om het eventuele onrecht dat ze de club hebben aangedaan, recht te zetten."