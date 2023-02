Fransman Méziane krijgt het vertrouwen als coach van Belgian Cats, met 2 nieuwe assistenten

Rachid Méziane was al assistent-bondscoach onder Valéry Demory, die na het WK opzij geschoven werd. De 40-jarige Fransman leidde eind vorig jaar de Belgian Cats naar 2 overtuigende overwinningen in de voorrondes van het EK.

De Belgische basketbalbond heeft nu beslist om definitief door te gaan met Méziane als bondscoach. Méziane, die ook hoofdcoach is van de Franse eersteklasser Villeneuve d'Ascq, zal het team volgende week dus ook leiden tijdens de laatste 2 kwalificatiewedstrijden.

De Belgian Cats nemen het dan op tegen Duitsland (09/02) en Noord-Macedonië (12/02). Vooral de match in en tegen Duitsland wordt cruciaal voor de groepswinst in poule A.

"Coach Méziane heeft de opdracht in november op een schitterende manier tot een goed einde gebracht", zegt Koen Umans, general manager van de Belgian Cats.

"Zowel op als naast het terrein is er een goeie klik met de speelsters. We hebben dan ook het volste vertrouwen in zijn capaciteiten om deze groep de komende jaren naar een hoger niveau te tillen."



Méziane zelf is opgetogen. "In de eerste plaats ben ik enorm dankbaar voor deze fantastische opportuniteit", zegt de Fransman. "Het doet deugd om vertrouwen te krijgen van de staf, de speelsters en het managementteam."

"Uiteraard is er ook heel veel motivatie om het maximale uit deze speelsters te halen de volgende jaren. Ik kan niet wachten om aan deze uitdaging te beginnen."