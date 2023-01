Een fenomenale kopbeurt van 1,5 kilometer: dit was de "perfecte lead-out" van Remco Evenepoel

De Strava-gegevens van de slotfase: hoge snelheid, veel omwentelingen

In de onderstaande gegevens ziet u dat het peloton een rit van 200 kilometer moest afwerken met om en bij 1.200 hoogtemeters.

In de laatste 15 kilometer duwt Remco Evenepoel duidelijk het gaspedaal in. Hij knalt met 50 kilometer per uur naar de finish en haalt daarbij pieksnelheden van 68 km per uur. Toch moet hij niet "stoempen", want de wereldkampioen haalt vlotjes 98 omwentelingen per minuut.