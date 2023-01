"Overwicht van Van Aert op Van der Poel is minder groot dan soms gedacht werd"

Richting zondag 5 februari zal er nog heel veel getoeterd worden over Wout van Aert versus Mathieu van der Poel. Wie is de topfavoriet voor het WK veldrijden? Gianni Vermeersch, ploegmakker van Van der Poel, maakt zijn inschatting: "In bepaalde crossen had Mathieu geen geluk in de slotfase."