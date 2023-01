Burnley van Vincent Kompany dendert onverstoord verder en wint 8e keer op rij

Vincent Kompany beleeft een sprookje in Burnley. De Belgische coach is goed op weg om in zijn eerste seizoen bij de club meteen promotie naar de Premier League te gaan afdwingen.

De autoritaire leider in de Championship keek vrijdag West Brom, het nummer zes in de stand, in de ogen. The Clarets kwam al snel achter, maar draaiden in een dol slot de situatie nog helemaal om.

Eerst scoorde Tella de gelijkmaker en drie minuten voor tijd trok Twine met een heerlijke vrijschop de overwinning nog over de streep. Turf Moore, het stadion van Burnley, ontplofte.

De ploeg van Kompany wint zo al voor de achtste keer op een rij in de competitie en staat in de stand vijf punten los van eerste achtervolger Sheffield United.

De voorsprong op de nummer drie in de stand, Watford, bedraagt al maar liefst negentien punten. De top twee promoveert straks rechtstreeks naar de Premier League, die promotie lijkt voor Burnley en Kompany stilaan al een zekerheid.