Luca Brecel veegt Joe Perry van tafel op de World Grand Prix en treft nu Masters-winnaar Judd Trump

Op de World Grand Prix neemt de top 32 van de wereld het in The Centaur in Cheltenham op voor een prijzenpot van iets meer dan 400.000 euro.



Luca Brecel kreeg als 7e reekshoofd met Joe Perry een lager gerangschikte speler als opener. Perry nadert de 50, maar wist vorig jaar met de Welsh Open wel nog een vette vis aan de haak te slaan.



Die vorm van weleer heeft de Engelsman niet meer. Brecel maakte weinig woorden vuil aan Perry. Hij kwam snel 3-0 voor, kon het bij zijn eerste kans niet afmaken, maar in de 5e frame was het wel bingo.



Het pad naar de kwartfinales ligt voor Brecel bezaaid met Judd Trump, die afgelopen zondag nog de beste was in de finale van de Masters. Het is de 16e keer dat de twee elkaar treffen en daarvan wist Trump er 10 te winnen. Een maand geleden was Brecel in de kwartfinale van de English Open wel een maatje te groot (5-1).