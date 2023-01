Remco Evenepoel keert even terug naar zijn roots en is de vedette bij match van Boca Juniors

Remco Evenepoel is van alle markten thuis. De wereldkampioen vertoeft in Argentinië, waar hij volgende zondag aan zijn seizoen begint in de Ronde van San Juan. Gisteren maakte Evenepoel een acte de présence voor de wedstrijd tussen Boca Juniors en het Chileense Everton: de gast werd op het veld geroepen en trok een Boca-truitje aan.