Sterke Jaylen Brown wijst Boston de weg naar winst tegen New Orleans

De wedstrijd tussen Boston en New Orleans was een duel tussen de leider in de NBA en de nummer 3 in de Western Conference.

De bezoekers moesten het nog steeds stellen zonder forwards Brandon Ingram en Zion Williamson. Zonder dat sterke duo waren de Pelicans niet opgewassen tegen het sterke Boston, dat met 125-114 won.

Bij de Celtics was Jaylen Brown goed voor 41 punten, zijn beste score van het seizoen. Brown plukte ook nog 12 rebounds. Jayson Tatum deed er nog 31 punten en 10 rebounds bovenop.

Boston is met 30 overwinningen in 42 wedstrijden op dit moment het beste team in de NBA, maar volgens Brown zit er nog rek op. "Jullie hebben het beste Boston nog niet gezien", sprak hij na de zege tegen New Orleans. "Er zit nog meer in, we zijn nog op weg naar onze hoogste piek."