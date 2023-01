Namen moet de EuroCup verlaten na flinke bolwassing van Roemeens team en topschutter Bethy Mununga

Namen slikte in de heenmatch al een 74-93-nederlaag. In Roemenië kreeg het vandaag nog meer slaag.

Bij de rust leidde Sepsi - dat ongeslagen is in de EuroCup - al met 47-17-cijfers. Het eindverdict was 90-44.

De Brusselse Bethy Mununga (Sepsi) was de grote kwelduivel van de Naamse vrouwen, zij was goed voor 22 punten en 15 rebounds.

In de 1/8e finales komen Mununga en Sepsi een andere Belgische tegen: Julie Allemand van het Franse team LDLC Asvel. Allemand was vandaag goed voor 15 punten in de 72-91-zege tegen het Poolse team Gdynia.