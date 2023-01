Oostende krijgt geen uitstel ondanks loodzware kalender: "Spelen toch voor Belgische coëfficiënt?"

Vrijdag thuis tegen Charleroi, zondag naar Leuven en dinsdag in Istanbul de belle tegen Bahcesehir met als inzet de 1/8e finales van de Champions League: Oostende heeft zich iets op de hals gehaald door zijn Europese klus niet meteen af te maken.

"Dit komt hard aan", zegt Jurgen Vanpraet, de CEO van Oostende, aan Sporza. "We hadden een slechte start en dat is ons een hele match blijven achtervolgen. Ons shotpercentage was 'on-Oostends' laag."

Ook in de competitie afgelopen weekend, tegen Luik, bleef Oostende al onder zijn normale niveau. "Het is de tol die we betalen in onze jacht om Europees te overwinteren en het tempo wedstrijden dat je daarvoor moet afwerken."

"We moeten nu 5 wedstrijden spelen in 10 dagen tijd, waarbij dan nog eens 2 reizen naar Azië, want Bahcesehir ligt in het Aziatische gedeelte van Turkije."